Еврокомиссия: Цена электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС

Источник: Корреспондент.net

Средняя цена электроэнергии на спотовом рынке Украины (территория Бурштынского энергоострова) в первом квартале 2020 года была самой высокой в Европе. Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, подготовленном Еврокомиссией.

Средняя цена для энергоострова в январе-марте была €52,9/МВт-ч., для остальной Украины - €46,9/МВт-ч., что стало третьим показателем в Европе.

На втором месте находится Греция с ценой €50,4/МВт-ч. Далее следуют Мальта и Болгария: €45/МВт-ч. и €42/МВт-ч. соответственно. Самая низкая цена была в Норвегии €15 евро/МВт-ч. и Швеции €17/МВт-ч.

Средняя цена электроэнергии по ЕС составляла €33,5/МВт-ч. По сравнению с предыдущим кварталом она снизилась на 24% на фоне слабого спроса и увеличения ветровой генерации электроэнергии.