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03.07.2019

Европарламент сменил лица. Кто теперь главный в ЕС

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз ожесточенно спорил три дня, но сумел уладить разногласия, которые могли привести к кризису в крупнейшем экономическом и политическом союзе планеты с населением полмиллиарда человек.

По итогам многочасовых дискуссий лидеры 28 стран согласовали кандидатуры на ключевые посты ЕС. Два из четырех ключевых постов впервые займут женщины. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Как в Европарламенте делили главный пост

С 23 по 26 мая во всех государствах-членах ЕС прошли выборы в главный законодательный орган Евросоюза - Европейский парламент. Впервые за два десятилетия явка на выборы превысила 50 процентов.

Европарламент лишен законодательной инициативы, но без его одобрения законы не принимаются и он также имеет право вносить правки в законопроекты. Так было, к примеру, с газовой директивой, которую ЕП ужесточил из-за Северного потока-2.

В законодательной ветви первую скрипку играет Европейский совет, который состоит из глав всех 28 государств ЕС и определяет политику союза.

На этих выборах центристы лишились уверенного большинства и баланс власти сместился от консерваторов к либералам.

Выборы кандидатов на ключевые посты в руководстве Европарламента обнажили сразу несколько расколов в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, которые переживает сложные времена из-за Brexit, подъема национализма и слабого экономического роста.

По аналогии с национальными лидерами у каждой партии был свой кандидат на пост главы Еврокомиссии, и предполагалось, что его займет лидер победившей политической силы. Пост прочили немцу Манфреду Веберу, обещавшему сделать все, чтобы остановить Северный поток-2.

Но в законах ЕС нет четкой формулировки кандидат на пост председателя Еврокомиссии должен выбираться "принимая во внимание выборы в Европарламент и проведя необходимые консультации".

Уже на первом саммите ЕС после европейских выборов стало ясно, что консенсуса нет. Тогда стали обсуждаться другие претенденты. 

За ключевой пост - главы Еврокомиссии, который занимал Жан-Клод Юнкер - спорили Германия и Франция, но достигнутому компромиссу между ними помешали страны Вышеградской четверки при поддержке Италии, которая давно рассорилась с Брюсселем из-за мигрантов.

Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию не устроил предлагаемый зам Юнкера, экс-министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс, который на своем посту отчитывал их за впадение в авторитаризм.

 

Кто теперь главный в Европарламенте

Осенью Еврокомиссию возглавит 60-летняя Урсула фон дер Ляйен, давняя соратница канцлера Ангелы Меркель и первая женщин на посту министра обороны Германии. При этом Меркель - единственная из 28 членов ЕС, не голосовавшая за фон дер Ляйен. В ее партии большинство не поддержало эту кандидатуру.

Как пишет Politico, Урсулу фон дер Ляйен называют вундерфрау. Эта уроженка Брюсселя, школьная королева красоты, полиглот и мать семерых детей получила медицинское образование, написала диссертацию, прожила несколько лет в США,а потом штурмом взяла высоты немецкой политики.

Издание отмечает, что фон дер Ляйен с неизменной улыбкой на камеру идеально подходит для этой должности. У нее есть необходимый опыт, политическая родословная и личные качества, позволяющие выполнять эту самую трудную в ЕС работу.

Она была одним из самых популярных немецких политиков и любимицей ток-шоу, но на посту министра обороны Германии она претерпела много неудач, чем обвалила свой рейтинг. Издание считает, что теперь важное место в кабинете Меркель зайемт ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Урсулу фон дер Ляйен называют проамериканским политиком. Она против поставок летального оружия Украине, но призывает Запад вести себя более жестко с Россией для урегулирования ситуации на Донбассе.

Другой важный пост - председателя Европейского центрального банка - отойдет второй крупнейшей стране блока - Франции. Его займет 63-летняя глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. Накануне он пообещал работать над строительством "единой Европы, уважающей национальное разнообразие".

А за внешнюю политику Евросоюза вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель, который называет Россию "старым врагом".

Еще в 2006 году Боррель поспорил с российским президентом Владимиром Путиным об Украине на официальной встрече. Испанский политик обвинил Москву в начале энергетического кризиса в Украине.

"Мы должны поблагодарить Путина за то, что зимой он перекрыл Украине газовый вентиль, ведь именно поэтому мы ведем здесь дискуссии об общей энергетической политике", - заявил тогда политик, занимавший должность председателя Европарламента. 

Самую слабую должность - председателя Европарламента - займет итальянский политик Давид Сассоли. Он станет преемником итальянца Антонио Тайани.

Кандидатуру 63-летнего социал-демократа, бывшего тележурналиста Сассоли поддержали, в частности, члены консервативной Европейской народной партии, которая по итогам выборов в Европарламент в конце мая получила больше всего мандатов. 

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