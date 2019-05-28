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28.05.2019

Евросоюз готов выделить Украине полмиллиарда евро

Источник: Корреспондент.net

Евросоюз готов предоставить Украине второй транш макрофинасовой помощи в 500 миллионов евро, как только Киев выполнит необходимые требования. Об этом во вторник, 28 мая, рассказал Кристиан Даниельсон, гендиректор директората NEAR Еврокомиссии, на встрече с журналистами в Киеве.

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", - заявил представитель Еврокомиссии.

Даниельсон не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос, но заметил, что он проговаривался на нескольких встречах.

Представитель ЕК напомнил, что возможность выделения макрофинансовой помощи зависит от наличия и выполнения программы МВФ в Украине, а также отметил несколько условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по макрофину, которые остаются невыполнеными.

"Важными условиями являются принятие закона о противодействии отмыванию денег, о авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации", - заявил он.

"Также условием является реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций и начало имплементации закона о рынке электроэнергии", - подчеркнул Даниельсон.

Даниельсон также подчеркнул, что по итогам переговоров, проведенных в Киеве, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов, однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос только в готовности Украины выполнить требования.

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