Евросоюз и США предупредили Украину из-за САП

Источник: Корреспондент.net

Дальнейшая финансовая поддержка властей Украины будет зависеть от избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП, несмотря на предостережения западных кредиторов.

В состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие руководящих должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из них назначает Рада, остальных четырех - совет прокуроров.