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26.02.2020

Евросоюз одобрил новые правила маркировки шин

Источник: Корреспондент.net

Совет Европейского Союза одобрил новые правила маркировки автомобильных шин. Это касается экономичности топлива, сцепления на мокрой дороге и уровня шума. 

Таким образом, этикетки на шинах должны стать более заметными и понятными для потребителей благодаря новым обязательствам по их изображению. Также сообщается, что в положения добавят параметры пробега и стирания шин, когда эти методы тестирования станут доступны. Ожидается, что это поможет уменьшить количество микропластика, который попадает в окружающую среду из-за истирания шин. В будущем также появится этикетка для шин грузовых автомобилей и автобусов.

"Система маркировки шин направлена ​​на снижение выбросов парниковых газов и шумового загрязнения в транспортном секторе и повышение безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

В совете ЕС ожидают, что это позволит потребителям получать актуальную и сопоставимую информацию об эффективности использования топлива, безопасности и уровне шума, а также принимать рентабельные и экологичные решения при покупке новых шин.

Новые правила вступят в силу после их принятия Европейским парламентом и обнародования в официальном журнале Евросоюза.

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