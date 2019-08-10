Евросоюз ответил на новые ракетные испытания КНДР

Источник: Корреспондент.net

Северная Корея своими ракетными испытаниями подрывает международную работу по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС, обнародованном в субботу, 10 августа, передает Европейская правда.

"Запуском двух баллистических ракет малой дальности, который является уже пятым подобным испытанием за последние недели, КНДР продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установления прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия", - говорится в заявлении.

В ЕС ожидают, что КНДР будет воздерживаться от любых дальнейших провокаций и полностью выполнять свои международные обязательства, определенные в многочисленных резолюциях Совета безопасности ООН.

"Крайне важно, чтобы КНДР предприняла конкретные и заслуживающие доверия шаги к полному и безвозвратному отказу от своих программ в области ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет", - добавила пресс-секретарь.

ЕС твердо убежден в том, что дипломатический процесс должен продолжаться и развиваться."Мы ожидаем, что КНДР быстро возобновит переговоры на рабочем уровне с Соединенными Штатами, как это было согласовано на встрече в демилитаризованной зоне 30 июня, и создаст благоприятные условия для конструктивных и устойчивых переговоров", - говорится в заявлении.