Facebook будет тщательнее проверять политическую рекламу в Украине

Источник: DW

Компания Facebook добавила Украину и Канаду в список стран и территорий, где политическая реклама будет подвергаться более тщательной проверке. Как сообщает пресс-служба соцсетиво вторник, 25 июня, начиная с этого дня объявления, публикуемые пользователями из Канады и Украины, будут "систематически подвергаться проверке" - как автоматически, так и вручную.

Аналогичный процесс будет запущен в Сингапуре и Аргентине в течение следующих месяцев. Всего в реестр уже включены более 50 стран, и добавление еще четырех государств обосновывается тем, что в них "приближаются выборы или введение каких-либо новых административных норм".

Требования при опубликовании политической рекламывключают в себя, в частности, указание полного имени лица или название организации, которая ее оплатила. Эта информация будет появляться непосредственно на самой рекламе. Кроме того, более подробная информация об объявлении, например, статистика просмотров, будет храниться на протяжении семи лет в специальном архиве Ad Library. Facebook заверяет, что стремится к прозрачности сведений о рекламодателях, а также продолжает "борьбу с иностранным влиянием в выборы в разных странах мира".