Найти

03.06.2019

Facebook назначила своего менеджера по Украине

Источник: Корреспондент.net

Международная корпорация Facebook назначила Екатерину Крук менеджером по вопросам публичной политики по Украине. 

"Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет", - написал он.

Золотухин добавил, что в Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании.

По словам Золотухина, Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех актуальных конференций по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны, желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей", - написал заместитель министра информации.

Как известно, до этого в Facebook не было менеджера по вопросам публичной политики по Украине. О намерениях назначить его стало известно в октябре 2018 года.

Новости раздела
Украина
03.06.2019
На Прикарпатье оценили ущерб от паводка
Местные власти просят у Кабмина более 160 миллионов гривен. На Закарпатье предварительно заявили о 150 миллионах.
Украина
03.06.2019
Зеленский проведет большую пресс-конференцию
Большое общение с журналистами состоится, предположительно, в конце лета - по истечению ста дней президентства Зеленского.
Украина
03.06.2019
Украина и США обсудили закупку оружия
Стратегический советник США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер впервые приехал в Киев.
Украина
03.06.2019
Байден лидирует среди кандидатов в президенты США
Американский политик имеет большой отрыв в рейтинге популярности кандидатов в президенты от Демократической партии.
Украина
03.06.2019
Незаконное обогащение: Зеленский внес закон в Раду
Законопроект передан на рассмотрение в парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Украина
03.06.2019
Facebook назначила своего менеджера по Украине
В Министерстве информационной политики заявили, что администрация соцсети сделала лучший выбор из возможных.
Украина
03.06.2019
На Донбассе за день восемь обстрелов
Украинские военные сообщили об адекватном ответе на обстрелы. Потерь среди военных ВСУ нет.
Украина
03.06.2019
Организатор нападения на Гандзюк признал вину
Один из обвиняемых в нападении на херсонскую активистку признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.
Украина
03.06.2019
Военные "уничтожили" десант противника в Приазовье
Украинские военные готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.
Украина
02.06.2019
В ООН прогнозируют снижение цен на нефть
Средняя цена на сырую нефть составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.
Украина
02.06.2019
Госдума РФ хочет оценить "ущерб" Крыма от Украины
На подобное исследование в России готовы потратить не менее 150 тысяч долларов.
Украина
02.06.2019
День на Донбассе: два обстрела, у ВСУ без потерь
С начала этих суток в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты дважды обстреляли украинские позиции.
На Донбассе за день восемь обстрелов | Незаконное обогащение: Зеленский внес закон в Раду