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01.08.2019

Facebook удалил 476 аккаунтов из Саудовской Аравии и ОАЭ

Источник: Корреспондент.net

Компания Facebook удалила несколько сотен аккаунтов в социальной сети и в Instagram за скоординированные действия, за которыми стояли Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 1 августа.

"Мы удалили в Facebook 259 аккаунтов, 102 страницы, пять групп, четыре события, а также 17 аккаунтов Instagram, которые были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, исходившее из ОАЭ и Египта и сосредоточенное на ряде стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, включая Ливию, Судан, Коморские острова, Катар, Турцию, Ливан, Сирию, Иорданию и Марокко", – говорится в сообщении.

В Facebook отметили, владельцы блокированных аккаунтов под вымышленными именами размещали и распространяли материалы о причастности Катара и Турции к поддержке террористов, о действиях Ирана в Йемене, о конфликте в Ливии и успехах антитеррористической коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Данные пользователи старались всемерно продвигать контент в интересах ОАЭ.

Также администрация соцсети удалила в Facebook 217 аккаунтов, 144 страницы, пять групп, а также 31 аккаунт Instagram, которые "были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, исходившее из Саудовской Аравии и сосредоточенное на ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки". Среди таковых названы Катар, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Марокко, Палестина, Ливан и Иордания.

Владельцы данных акканутов под видом подразделений СМИ распространяли позитивную информацию о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бен Сальмане Аль Сауде, его программе Видение-2030, направленной в том числе на уход от углеводородного сырья, и успехах вооруженных сил страны.

На прошлой неделе стало известно, что Facebook удалил почти две тысячи аккаунтовиз-за фейков. Удаление страниц произошло в рамках противодействия "координированному неаутентичному поведению". Аккаунты были зарегистрированы из Украины, России, Таиланда и Гондураса.

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