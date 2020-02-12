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12.02.2020

Facebook удалил аккаунты иностранных спецслужб, действовавших в Украине

Источник: Корреспондент.net

Администрация соцсети Facebook удалила сеть аккаунтов, которые были связаны со спецслужбами РФ и в основном работали в Украине. 

Отмечается, что сеть аккаунтов была создана для незаконного вмешательства во внутренние дела Украины и нескольких других стран. В компании подчеркнули, что не хотят, чтобы их соцсети использовали для манипулирования людьми.

В заявлении говорится, что в сеть спецслужб РФ входили 78 учетных записей в Facebook, 11 страниц, 29 групп и 4 учетные записи в Instagram.

Пользователи этих аккаунтов выдавали себя местных жителей, используя фальшивые данные.

После расследования в Facebook выяснили, что это скоординированная работа по распространению недостоверной информации, связанная с российскими разведывательными службами.

Сеть публиковала контент на русском, украинском и английском языках о местной политике, общественных деятелях, якобы утечках из СБУ, связанных с "этническим напряжением" в Крыму и падением "Боинга" MH17 на Донбассе. Некоторые из пользователей представлялись журналистами и пытались связываться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

Facebook также опубликовал примеры публикаций по этой пропагандистской сети.

Помимо российской сети аккаунтов, Facebook удалил схожую сеть в Иране, которая была ориентирована в основном на США, а также сеть, возникшую в Мьянме и Вьетнаме, ориентированную на аудиторию Мьянмы.

 

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