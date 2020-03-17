17.03.2020
Фигуранта дела Гандзюк отправили в СИЗО
Источник: Корреспондент.net
Печерский районный суд города Киева арестовал подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина до 2 апреля.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Левина арестовали до 2 апреля без альтернативы залога.
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