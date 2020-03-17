Фигуранта дела Гандзюк отправили в СИЗО

В Украине будет введен режим чрезвычайного положения, если будет необходимость, заявил президент.

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также прекращается работа метрополитенов.

В Черновцах скончалась женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

Он также анонсировал налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений в связи с карантином.

Большинство людей в образовавшейся толпе были пенсионерами, для которых коронавирус наиболее опасен.

Президент обратился к украинцам, которые не успели вернуться домой и пообещал эвакуировать домой всех желающих.

Нацбанк во вторник увеличил интервенции. За день продано 300 миллионов долларов для поддержки гривны.

Нацкомиссия пересмотрела тарифов в связи с уменьшением цены на газ. Цены снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% по сравнению с январем.

Медики выделили подозрительные, вероятные и подтвержденные случаи COVID-19, а также рассказали, что называется прямым контактом с зараженным.

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