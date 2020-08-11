11.08.2020
Фигурантку дела Шеремета отпустили из-под стражи
Источник: Корреспондент.net
Киевский апелляционный суд во вторник, 11 августа, изменил меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Как пишет УП, ее из-под стражи отпустили под круглосуточный домашний арест.
Прокурор просил не отменять арест. Но суд поддержал ходатайство защиты.
Кузьменко также хотели взять на поруки депутат от Европейской солидарности Михаил Бондарь, бывший политзаключенный Степан Хмара, военный и экс-нардеп Андрей Тетерук.
Отметим, Кузьменко находилась под стражей с осени прошлого года.
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