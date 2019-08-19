Фигуранты "дела 2 мая" вышли на свободу

Источник: Корреспондент.net

Участники событий 2 мая 2014 года в Одессе Сергей Долженков и Евгений Мефедов вышли из СИЗО под залог в 153 тысячи гривен каждый.

Деньги на залог собрали в партии Оппозиционная платформа - За жизнь при участии депутата Верховной Рады Николая Скорика. Ранее Скорик пытался поручиться за Долженкова и Мефедова, но суд в Николаеве отказал ему.

Освобождение Мефедова и Долженкова стало возможным благодаря тому, что в конце июня Конституционный Суд Украины по жалобе нардепа Надежды Савченко признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

16 августа Центральный районный суд Николаева подчинился этому требованию и назначил им залог в размере 153 тысячи гривен.