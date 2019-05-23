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23.05.2019

Филарет отказался выполнять три условия томоса

Источник: Корреспондент.net

Почетный патриарх Филарет (Денисенко) считает, что условия получения томоса ставят УПЦ КП и Православную церковь Украины в зависимость от Константинопольского патриархата. 

Он подчеркнул, что в томосе об автокефалии есть три условия, которые Киевский патриархат выполнять не будет, однако от самого томоса он не отказывается.

В томосе четко указывается, что все прихожане УПЦ КП и новообразованной ПЦУ являются частью Константинопольского патриархата. В нем также накладывается запрет священнослужителям варить миро, без которого не возможно провести миропомазание.

Отныне УПЦ КП и ПЦУ должны заказывать миро из Стамбула. "Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - говорит Филарет.

Он также добавил, что при любых конфликтных ситуациях, УПЦ КП и ПЦУ теперь должны обращаться за разрешением споров к Патриарху Варфоломею и заявил, что ни одной церкви томос об автокефалии от Константинопольского патриархата не выдавался с такими требованиями.

"Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", - сказал он в интервью.

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