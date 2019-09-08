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08.09.2019

Fitch назвало условия соглашения Украины с МВФ

Источник: Корреспондент.net

Новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели. Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings, обнародованном на сайте международного агентства.

Отмечается, что среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ (ни одна из них не была выполнена до конца – ред.), а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене ранее принятых решений, к примеру, в отношении национализации ПриватБанка.

Кроме того, аналитики агентства отмечают риски реализации реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Верховной Раде в случае разногласий по поводу политических приоритетов или давления все еще влиятельных корпоративных интересов.

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