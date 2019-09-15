Fitch повысил рейтинг Нафтогаза

Источник: Корреспондент.net

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК Нафтогаз Украины в иностранной и национальной валюте с уровня B- до B. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает Зеркало недели в воскресенье, 15 сентября.

Тем не менее, Fitch напомнил о слабой ликвидности Нафтогаза, неопределенности с внутренними ценами на газ, планируемого отделения газотранспортного бизнеса и политических рисках.

Нафтогаз объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.