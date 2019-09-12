Fitch повысило кредитный рейтинг Укрзализныци

Источник: Корреспондент.net

Ведущее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг АО Укрзализныця в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня - "B" с "В-". Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Данное повышение стало возможным благодаря недавнему пересмотру суверенного рейтинга Украины, который обычно ограничивает максимальный уровень рейтинга для квази-суверенных компаний, таких как Укрзализныця, и является следствием последовательной финансовой политики общества, в частности повышение уровня ликвидности Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что финансово-хозяйственные показатели деятельности Укрзализныци придают уверенность инвесторам в ее стабильности, что позволило привлечь дополнительное заимствование на международном рынке капитала на сумму до 100 млн долл, стоимость которого почти на 100 базисных пунктов ниже, чем в июле этого года.

Сегодняшнее повышение рейтинга Укрзализныци, убеждены в компании, будет способствовать дальнейшему снижению стоимости заимствований.

"Это - очень позитивный сигнал для иностранных инвесторов, особенно в контексте возможностей привлечения дополнительного финансирования в модернизацию и развитие компании", - отметил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Fitch ожидает, что благодаря росту объемов грузовых перевозок и дерегуляции вагонной составляющей, проведенной в конце 2018 года, доход компании в 2020 году превысит 100 млрд грн.

Кроме того, увеличению доходов будет способствовать ожидаемое восстановление экономики Украины - по прогнозам Fitch Ratings ВВП Украины будет расти на 3,2-3,5% ежегодно в течение 2019 - 2021.

Рейтинговое агентство также прогнозирует в среднесрочной перспективе постепенное улучшение до 1х (2018 - 2х, 2014 - 3х) показателя соотношения чистого долга к EBITDA (Net Debt/EBITDA). Также агентство ожидает, что компания улучшит до 3-5% показатель маржинальности свободного денежного потока (FCF margin).