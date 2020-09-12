Фокин отказался встречаться с комитетом Рады

Источник: Корреспондент.net

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отказался проводить встречу с парламентским комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

"Сегодня Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, которая должна была состояться 15 сентября. Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехсторонней контактной группе", - написал Качура.

По его словам, "в ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена".

"Буду требовать незамедлительно провести данную встречу", - добавил он.