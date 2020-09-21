21.09.2020

Фокин предложил решение по выборам на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

Замглавы украинской делегации на переговорах по Донбассу Витольд Фокин описал свое видение с выборами на Донбассе, выступив с несколькими инициативами. 

Он подчеркнул, что это сугубо его личное мнение.

"Прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность. Тут нет вопросов. Но в какой способ обеспечить, это должны руководители страны думать. Как один из способов я предложил использовать мандат Совета безопасности (ООН) и создать временное правительство на тех территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине", - говорит Фокин.

Он уточнил, что это должно быть международное правительство.

"Потому что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т.д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может – на два. А безопасность обеспечить могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по существу, не новое, о нем уже говорили", - сказал он

Фокин указал, что Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя... В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - отметил он.

Говоря о постановлении Верховной Рады о выборах 25 октября, Фокин отметил, что в нем можно было бы прописать какую-то другую, но конкретную дату проведения выборов на подконтрольных Украине территориях Донбасса.

"Я не могу понять, почему не проводятся выборы в районах, которые находятся под контролем государства сегодня. Почему, на каких основаниях лишены возможности использовать конституционное право почти по полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это пояснить нашим контрагентам по переговорам", - сказал он.

Этот вопрос, считает переговорщик, можно было бы решить, внеся изменения в постановление, чтобы "провести выборы, условно говоря, 25 марта".

"Отпали бы все попытки высказать претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем необходимым", - указал он.

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