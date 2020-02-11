Фонд гарантирования продал активы банков на 265 млн гривен

Источник: Корреспондент.net

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 11 банков, которые находятся в его управлении, на 264,72 млн гривен.

В частности активы, которые были реализованы:

активы ПАО ВиЭйБи Банк на сумму 234,36 млн грн;

активы АО Дельта Банк на сумму 12,72 млн грн;

активы ПАО КБ Надра на сумму 8,95 млн грн;

активы ПАО Диамантбанк на сумму 3,42 млн грн;

активы ПАО КБ Крещатик реализовано на сумму 3,31 млн грн;

активы АО Родовид Банк реализовано на сумму 1,42 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: АО ВТБ БАНК, ПАО ВБР, АО Банк Финансы и Кредит, ОАО Платинум Банк, ПАО КБ Инвестбанк.