11.02.2020
Фонд гарантирования продал активы банков на 265 млн гривен
Источник: Корреспондент.net
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 11 банков, которые находятся в его управлении, на 264,72 млн гривен.
В частности активы, которые были реализованы:
- активы ПАО ВиЭйБи Банк на сумму 234,36 млн грн;
- активы АО Дельта Банк на сумму 12,72 млн грн;
- активы ПАО КБ Надра на сумму 8,95 млн грн;
- активы ПАО Диамантбанк на сумму 3,42 млн грн;
- активы ПАО КБ Крещатик реализовано на сумму 3,31 млн грн;
- активы АО Родовид Банк реализовано на сумму 1,42 млн грн.
Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов: АО ВТБ БАНК, ПАО ВБР, АО Банк Финансы и Кредит, ОАО Платинум Банк, ПАО КБ Инвестбанк.
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