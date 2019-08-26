Фондовый рынок Азии открылся сильным падением

Также падением открылись торги на Гонконгской фондовой бирже. Основной индекс биржи Hang Seng после открытия торгов упал на 3,12% - до 25362,87 пункта.

Кроме того, снижением деловой активности и падением котировок отреагировали биржи материкового Китая. Основные индексы фондовых площадок Шанхая и Шэньчжэня к концу утренней торговой сессии оказались в негативной зоне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал по итогам завершившейся утренней торговой сессии на 0,95%, до отметки 2869,81 пункта. Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс Shenzhen Component, опустился на 0,72%, до отметки 9295,35 пункта.

Торговый день на биржах в Шанхае и Шэньчжэне начался со значительного падения котировок. Основные индексы при открытии торгов упали на 1,60% и 1,93% соответственно. К обеду показатели несколько улучшились, но из негативной зоны не вышли.

Так азиатский фондовый рынок отреагировал на усилившуюся конфронтацию США и Китая в торговом споре.