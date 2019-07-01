Формула Роттердам+ прекратила действовать

Источник: Корреспондент.net

Действие формулы Роттердам+ прекращено с 1 июля текущего года в связи с переходом к новому рынку электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упразднила формулу ценообразования на электричество Роттердам+.

Проект постановления обнародован на официальном сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики.

В перечне документов, которые отменили, постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известное под названием Роттердам+.

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.