Формула Штайнмайера. Условие Путина для встречи

Источник: Корреспондент.net

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обмен заключенными между Москвой и Киевом. Подвижки в этом вопросе появились после встречи двух лидеров накануне саммита Большой семерки.

В ходе телефонного разговора они заявили о "безальтернативности" минских соглашений, а также отметили "взаимный настрой" на продолжение работы в рамках нормандского формата. Как известно, на скорейшем созыве нормандской четверки настаивают Макрон, президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

Путин в разговоре с президентов Франции напомнил об условии российской стороны для встречи: закрепление формулы Штайнмайера, которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там местных выборов.



Что такое формула Штайнмайера

3 сентября в Берлине состоялась встреча советников лидеров нормандской четверки. Она прошла с "определенным успехом", заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Но дата саммита на высшем уровне, который должен состояться впервые с осени 2016 года, так и не называется.

Среди конкретных целей, которые нужно достичь перед саммитом, украинский дипломат назвал разведение сил в Станице Луганской, о чем лидеры нормандской четверки договорились на последней встрече.

Накануне встречи в Берлине помощник Путина Юрий Ушаков говорил о необходимости тщательной "домашней работы" для нормандской встречи. Об этом также много раз говорит глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы всегда упоминали, что до этого саммита украинская сторона должна выполнить или по крайней мере начать выполнять свою домашнюю работу в контексте реализации минского комплекса мер и реализации решений нормандских саммитов 2015 и 2016 годов", - повторил Ушаков.

Речь идет о комплексе мероприятий на пути достижения мира на Донбассе, который вывел Франк-Вальтер Штайнмайер - на тот момент министра иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ.

"Формула Штайнмайера" предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными.

Согласно предложениям Штаймайера, вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов. Далее реализуется пункт о полном выводе незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля над государственной границей Украины.

Но эта формула не согласована сторонами и не оформлена на бумаге. Российская сторона прежде говорила, что ее официальное принятие могло бы стать "хорошим сигналом" в пользу проведения нормандского саммита.

Бывший украинский переговорщик в Трехсторонней группе по Донбассу, которая собирается в Минске, Роман Беcсмертный говорил, что согласно форму, выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводятся через 90 дней после принятия и вступления в силу закона.

"Но закон не принят, и формулу все трактуют в свою пользу", - отмечал Бессмертный.

Лавров 26 августа говорил, что форму Штайнмайера заключается в том, что особый статус Донбасса на временной основе должен быть введен в день выборов, проводимых в соответствии с минскими соглашениями. После доклада ОБСЕ по итогам выборов этот статус должен быть закреплен на постоянной основе, говорит российский министр.