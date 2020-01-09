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09.01.2020

Фото рассвета испугало Сеть

Источник: Корреспондент.net

Фотографу Элиасу Касиотису удалось сделать снимки, которые не на шутку и напугали и восхитили интернет-пользователей. Мужчина хотел сфотографировать рассвет, а получились "рога дьявола", пишет Bored Panda.

"Я сделал эти фотографии в прибрежном городе Аль-Вакра, Катар, утром 26 декабря 2019 года, когда проходило кольцевое затмение", - рассказал Касиотис. Он добавил, что фотографировал рассвет во время прогулки на яхте.

На фото восход солнца получился необычным.

"Я переживал, что мне не удастся снять затмение. Однако, когда солнце наконец начало вставать, оно выглядело как две отдельные части, как красные рога, пронизывающие море. Вскоре они приняли форму полумесяца ", - добавил Касиотис, выложив работы на своей странице в Facebook.

Пользователи восхитились снимками мужчины. Но некоторые добавили, что фото напугали их.

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