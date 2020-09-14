Фракцию Слуга народа покидает нардеп Юрченко - Качура

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат от Слуги народа Александр Юрченко написал заявление на выход из фракции в связи с тем, что его помощника подозревают в получении взятки.

"Со слов Арахамии депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции Слуга Народа до разрешения ситуации со "взяткой помощника". Но заявления мы еще не видели", - написал Качура.

В сообщении PavlovskyNEWS, которому Качура прокомментировал ситуацию, говорится, что Юрченко сможет вернуться во фракцию, если докажет свою невиновность.

Речь идет о взятке в 13 тысяч долларов, в которой подозревают помощника нардепа. Об этом пару дней назад сообщил бывший "слуга народа" Гео Лерос в Facebook.

"(Помощник депутата) взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова (генпрокур - ред.) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", - написал Лерос.

Тем временем в Офисе генпрокурара сообщили журналистам, что не получали соответствующие материалы.