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07.01.2020

ФРГ закачивает газ из РФ по новому газопроводу

Источник: Корреспондент.net

Работы по строительству Северного потока - 2 приостановили, но по первой нитке газопровода Eugal - его продолжение на территории Германии до границы с Чехией - с 1 января 2020 газ официально уже пошел. 

Представитель компании пояснил, что "газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel".

Таким образом, новая транспортная инфраструктура, сданная в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из действующего Северного потока.

"Но это не спасает Газпром от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично", - отмечает издание.

Джордж Вюстнер подтвердил журналистам, что мощности Eugal забронированы на длительный срок.

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