06.06.2020
G20 выделит $21 млрд на борьбу с коронавирусом
Источник: Корреспондент.net
Государства, входящие в Большую двадцатку и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 6 июня, на сайте G20.
"G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.
Эти средства направят на диагностику, разработку вакцин, лечение, а также на исследования и разработки.
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