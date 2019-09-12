Найти

12.09.2019

Газ для населения с апреля подешевел на 28%

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз Украины рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за ПСО, которая будет действовать в сентябре, и одновременно прогнозирует рост цен с завершением теплого времени года. Об этом сообщает пресс-служба НАК на своем сайте.

Так, цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

"По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - отметили в пресс-службе НАК.

Всего с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей, снизилась почти на 28%, сообщили в компании.

В то же время в Нафтогазе предупредили, что с завершением теплого времени года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него - как на европейском рынке, так и в Украине.

"Чтобы защитить потребителей по ПСО от сезонного колебания цен, Нафтогаз предлагает им воспользоваться предложением Газовый запас и приобрести газ на всю зиму по фиксированным летним ценам", - отметить в компании.

И напомнили: чтобы воспользоваться этим предложением, нужно обратиться к поставщику газа, подписать дополнительное соглашение и оплатить необходимые объемы газа до 25 сентября.

Новости раздела
Украина
12.09.2019
Газ для населения с апреля подешевел на 28%
Украина
12.09.2019
Обменяный РФ Цемах вернулся на Донбасс
Дочь участника обмена между Россией и Украиной Владимира Цемаха подтвердила что ее отец вернулся в "ДНР".
Украина
12.09.2019
В МВФ назвали ТОП-темы переговоров с Киевом
Команда МВФ сейчас оценивает финансовую политику Украины и обсуждает политические намерения нового правительства.
Украина
12.09.2019
НБУ и МВФ начали работу над новой программой
Нацбанк и МВФ начали работу над новой программой для Украины. Миссия уже начала работу в Киеве.
Украина
12.09.2019
На Донбассе погиб военный
Обстрелы украинских позиций велись из минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украина
12.09.2019
Fitch повысило кредитный рейтинг Укрзализныци
Повышение стало возможным благодаря недавнему пересмотру суверенного рейтинга Украины.
Украина
12.09.2019
На Черниговщине горит военный полигон
Огонь охватил территорию в 10 гектаров. Спасатели задействовали пожарный самолет и веротолет.
Украина
11.09.2019
Комитет Верховной Рады одобрил роспуск ЦИК
Нынешний состав Центризбиркома работает с 20 сентября прошлого года. Президент просит его распустить.
Украина
11.09.2019
В Минэнерго рассказали о переговорах с Коломойским
Министр энергетики Алексей Оржель рассказал, о чем шла речь во время переговоров президента Зеленского и представителей власти с Игорем Коломойским.
Украина
11.09.2019
В ДТП на Киевщине погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб, один из них загорелся. Причины аварии устанавливаются.
Украина
11.09.2019
Верховная Рада готовит перезагрузку НАПК
Президентский законопроект предлагает внести ряд правок в закон о НАПК, в том числе отменить госфинансирование партий.
Украина
11.09.2019
Рада объявила незаконными "выборы" в Крыму
Парламент Украине осуждает проведение Россией "выборов" в Крыму и призывает международное сообщество ввести новые санкции.
Обменяный РФ Цемах вернулся на Донбасс | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной