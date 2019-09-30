30.09.2019
Газ из Украины: Меркель назначила уполномоченного
Источник: Корреспондент.net
Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Отмечается, что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении Мельника в Twitter.
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