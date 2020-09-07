Газ в Европе за неделю подорожал на 20%

Источник: Корреспондент.net

Цена на газ в Европе за минувшую неделю поднялась на 21% и достигла $142/тыс. куб. м – максимума с декабря 2019 года.

Речь идет о спотовых ценах на контракт с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF – главной площадке Европы.

С исторического минимума в $34 за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза.

Указано, что цЦены на газ растут по всему миру: на американском Henry Hub они выросли за август с $65 до $96 за тысячу кубов, скорректировавшись к текущему моменту до $92.

Все лето приток сжиженного природного газа на терминалы в Европе снижался в годовом выражении – сентябрь также начался со снижения на 4%.

В последнюю неделю августа европейский спот превысил черту $100 за тысячу кубометров – считается, что за ней находится уровень безубыточности поставок российского газа в Европу. По оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности – это $105 за тысячу кубометров, а по подсчетам Sberbank CIB – $90.