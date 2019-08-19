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19.08.2019

Газпром должен Нафтогазу больше $2,84 млрд

Источник: Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины заявил, что Газпром должен украинской компании уже более 2,84 миллиардов долларов. 

"Государственная компания Кремля Газпром является крупнейшим должником Нафтогаза. Газпром должен нам уже более 2,84 млрд долл. А на горизонте маячит очередной арбитраж по транзитному контракту еще на 12 млрд долл.", - сказано в сообщении.

Кроме того, НАК требует от России 5,2 млрд долл. возмещения за захваченные активы в Крыму.

"Это больше чем совокупный долг Грузии, Молдовы и Армении перед РФ. Напомним, арбитраж рассматривает дела в несколько этапов. Первый - выясняет, является ли этот вопрос в его компетенции. Второй этап - действительно ли Россия должна быть ответчиком и, наконец, перешли к заключительному этапу - определение суммы компенсации. Просим Суд обязать Россию выплатить 5,2 млрд долл.", - отметили в Нафтогазе.

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