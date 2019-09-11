Найти

11.09.2019

Газпром и Нафтогаз подготовили новые взаимные иски

Источник: Корреспондент.net

Российский Газпром инициировал новый арбитраж против Нафтогаза после того, как проиграл предыдущий. К концу октября украинская компания предоставит встречные исковые требования. Об этом в среду, 11 сентября, рассказал исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко комментарии УНН.

"Газпром инициировал новый арбитраж после того, как он проиграл предыдущий. В новом арбитраже требования Газпрома фактически сводятся к тому, что они хотят отменить решение предыдущего арбитража - по крайней мере в части того, чтобы не они были должны нам три миллиарда долларов сейчас с процентами, а мы должны были им за газ, который был поставлен в Украину и не был оплачен в полном объеме - два миллиарда долларов", - сказал Витренко.

По его словам, со стороны России, фактически, стоимость исковых требований сейчас составляет пять миллиардов долларов.

Нафтогаз, в свою очередь, требует пересмотра транзитного тарифа и к концу октября эти исковые требования будут поданы.

"Эти встречные требования, основная часть - это просмотр транзитного тарифа, который должен привести к выплатам со стороны Газпрома Украине, Нафтогазу, компенсации в объеме 11-14 млрд долларов. Но есть и другие исковые требования, например, компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупали на европейском рынке, и стоимостью газа, который Газпром должен поставлять нам по контракту после того, как предыдущий арбитраж изменил цену. Это тоже речь идет о сотнях миллионов долларов", - пояснил он.

Витренко также рассказал, что арбитражи с Газпромом стоят миллионы долларов в год, однако, по его словам, эти деньги окупаются.

"Работает довольно мощная команда со стороны Нафтогаза, относительно внешних юристов. В принципе, мы говорим о миллионах долларов в год. Предыдущий арбитраж длился пять лет, соответственно, мы можем посчитать. Но с другой стороны, например, благодаря этому арбитражу мы добились того, что мы не должны Газпрому по так называемому "бери или плати" принципу. Если посчитать, до конца контракта это составило бы 80 млрд долларов. То есть мы не платим эти 80 млрд долларов", - сказал Витренко.

Он подчеркнул, что с финансовой точки зрения гораздо выгоднее платить юристам и ходить в суды вместо того, чтобы платить десятки миллиардов долларов Газпрому.

Новости раздела
Мир
11.09.2019
Газпром и Нафтогаз подготовили новые взаимные иски
Российская компания пытается получить от Нафтогаза два миллиарда долларов, а Нафтогаз от Газпрома - 14 миллиардов.
Мир
10.09.2019
Глава болгарского движения "Русофилы" обвиняется в шпионаже в пользу РФ
Прокуратура Болгарии обвиняет председателя общества "Русофилы" Николая Малинова в подготовке мер, призванных отдалить Болгарию от Запада и сблизить с Россией.
Мир
09.09.2019
Поставки угля из России выросли втрое за месяц
После введения правительством России разрешительного порядка экспорта поставки угля в Украину резко упали, а через месяц возобновили рост.
Мир
09.09.2019
Формула Штайнмайера. Условие Путина для встречи
Российский лидер напомнил Украине о необходимости выполнения "домашней работы" по Донбассу. Но условия не закреплены официально и трактуются по-разному.
Мир
09.09.2019
Давление на Зеленского: в США начали расследование
В Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского.
Мир
08.09.2019
В Беларуси поймали слона, гулявшего по деревне
Жители населенного пункта Лесково заметили животное, которое разгуливало по дороге, и вызвали правоохранитей.
Мир
08.09.2019
В Китае заявили о резком снижении торговли с США
Торговый дисбаланс двух стран продолжает расти. За первые восемь месяцев этого года он составил $195,45 млрд.
Мир
08.09.2019
Протестующие в Гонконге просят Трампа о помощи
Министр обороны США Марк Эспер призвал Китай к сдержанности в Гонконге после того, как в ночь на 7 сентября полиция разогнала участников акции.
Мир
06.09.2019
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
Мир
05.09.2019
В США прокомментировали освобождение Цемаха
Сенатор Мерфи, который сейчас находится в Киеве, поприветствовал грядущий обмен пленными между Украиной и РФ.
Мир
04.09.2019
Американский СПГ и транзит из России. Чего ожидать
Вашингтон, Киев и Варшава расширяют трехстороннее сотрудничество в сфере газовых поставок. Газпром готовится к продлению контракта с Нафтогазом.
Мир
04.09.2019
Нефть резко подорожала на новостях из Китая
Позитивная статистика из Китая ослабила опасения рынков по поводу возможного замедления роста мировой экономики.
Глава болгарского движения "Русофилы" обвиняется в шпионаже в пользу РФ | В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья