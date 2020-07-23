23.07.2020
Газпром переплатит за транзит 30% - Оператор ГТС
Источник: Корреспондент.net
В 2020 году транзит российского газа будет ниже обязательных к оплате объемов, поэтому Газпром переплатит примерно 30%, заявил в четвер, 23 июля, глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
Он напомним, что в этом году Газпром обязан прокачать 65 миллиардов кубометров газа, но в ОГТСУ ожидают, что фактически объем составит 52-55 миллиардов кубометров.
Прогноз основан на том, что в первом полугодии Газпром использовал 77% забронированных мощностей, прокачивая 150-152 миллиона кубометров в сутки.
Отметим, в следующие четыре года Газпром обязан оплатить транзит по меньшей мере 45 миллиардов кубометров газа.
Новости раздела
Украина
23.07.2020
Газпром переплатит за транзит 30% - Оператор ГТС
Российская компания не использует полностью проплаченный объем транспортировки газа через украинскую ГТС.
Украина
23.07.2020
Террорист планировал захватить собор в Луцке
Изначально Кривош намеревался устроить атаку на луцкий собор, но от этой идеи пришлось отказаться из-за карантина.
Украина
23.07.2020
Украина разместила евробонды на $2 миллиарда
Еврооблигации с погашением в 2033 году размещены с доходностью 7,25%. Первая попытка сорвалась в начале месяца из-за отставки главы НБУ.
Украина
23.07.2020
В Украине ускорилось снижение добычи газа
В Укргаздобыче занялись разработкой среднесрочной стратегии разведки и добычи газа с учетом новых рыночных факторов.
Украина
23.07.2020
Названы условия получения транша от Евросоюза
В ЕС ожидают проведения ряда реформ в Украине, в частности, реформы налоговой и таможни, внедрения IT-решений и улучшения бизнес-климата.
Украина
21.07.2020
В МВД заявили о задержании сообщников террориста
Правоохранители отчитались о проведенной спецоперации по задержанию захватчика автобуса с заложниками в Луцке.
Украина
21.07.2020
В Луцке освобождены 13 заложников - СБУ
Правоохраненители предотвратили жертвы среди мирного населения в ходе спецоперации по освобождению заложников.
Украина
21.07.2020
Новый глава Нацбанка впервые встретился с послами G7
Новый глава Нацбанка намерен поддерживать достижение реформы финансового сектора последних лет.
Украина
21.07.2020
Опубликованы материалы дела экс-главы Укравтодора
Расследование коррупции Славомира Новака продолжалось с осени прошлого года. Подозрения вручены пяти лицам.
Украина
21.07.2020
СБУ признала захват в Луцке терактом
Службе безопасности начала расследование захвата по статье терроризм. Полиция что-то передала в автобус.
Украина
21.07.2020
На улицах Киева усилили меры безопасности
Людей призывают в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета сообщать в полицию.