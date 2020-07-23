Газпром переплатит за транзит 30% - Оператор ГТС

Источник: Корреспондент.net

В 2020 году транзит российского газа будет ниже обязательных к оплате объемов, поэтому Газпром переплатит примерно 30%, заявил в четвер, 23 июля, глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Он напомним, что в этом году Газпром обязан прокачать 65 миллиардов кубометров газа, но в ОГТСУ ожидают, что фактически объем составит 52-55 миллиардов кубометров.

Прогноз основан на том, что в первом полугодии Газпром использовал 77% забронированных мощностей, прокачивая 150-152 миллиона кубометров в сутки.

Отметим, в следующие четыре года Газпром обязан оплатить транзит по меньшей мере 45 миллиардов кубометров газа.