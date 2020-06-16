Газпром перестал требовать за газ для "ЛДНР" - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Российский Газпром перестал публиковать данные по объемам поставок газа на неподконтрольный Донбасс как данные о поставках в Украину.

Сообщается, что всего в ОРДЛО было поставлено около 12 млрд кубометров газа, в том числе 2,75 млрд кубометров - в 2019 году. По итогам первого квартала текущего года в отчете российской компании эти поставки были на нулевом уровне. Газпром это изменение комментировать отказался.

Изначально Газпром считал, что за поставки должен платить Нафтогаз, записывая их в долг компании, Нафтогаз же от этих обязательств отказывался. Таким образом, вся финансовая нагрузка за поставки легла на сам Газпром.