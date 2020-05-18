Газпром построит второй газопровод в Китай

Источник: Корреспондент.net

Российский Газпром начал проектно-изыскательские работы второму газопроводу в Китай. Как сообщил в понедельник, 18 мая, глава компании Алексей Миллер, проект будет называться Сила Сибири-2, пишет ТАСС.

По его словам, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири.

"Также Сила Сибири-2 может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию", - отметил Миллер.

Ресурсной базой проекта могут стать месторождения Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края.