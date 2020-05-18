18.05.2020
Газпром построит второй газопровод в Китай
Источник: Корреспондент.net
Российский Газпром начал проектно-изыскательские работы второму газопроводу в Китай. Как сообщил в понедельник, 18 мая, глава компании Алексей Миллер, проект будет называться Сила Сибири-2, пишет ТАСС.
По его словам, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири.
"Также Сила Сибири-2 может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м. При этом газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию", - отметил Миллер.
Ресурсной базой проекта могут стать месторождения Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края.
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