Газпром прокачает минимум 50 млрд кубов газа – НБУ

Источник: Корреспондент.net

Нацбанк закладывает в свои прогнозы на 2020 год транзит российского газа через территорию Украины в объеме 50 млрд кубометров. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, сообщает УНИАН в четверг, 24 октября.

"Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита через территорию Украины. Когда мы ставим транзит на 50 млрд кубов в следующем году, мы отталкиваемся от контрактных обязательств Газпрома, объема хранилищ и того, когда новые газопроводы будут введены в действие", – сказал Сологуб.

По его словам, Газпрому для выполнения своих обязательств придется прокачать через Украину 50 млрд кубов газа, как минимум. При этом Сологуб подчеркнул, что по результатам обсуждения этого вопроса с Нафтогазом и Укртрансгазом не ожидает проблем для внутренних потребителей при отсутствии транзита.

"Дистрибуция газа по территории Украины внутренним потребителям будет обеспечена", – заверил он.