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28.06.2019

Газпром: Украина может потерять реверс газа из ЕС

Источник: Корреспондент.net

Украина без контракта с Россией может остаться без реверса российского газа из Европы, заявил глава Газпрома Алексей Миллер 28 июня.

"Если Украина говорит нет, то, соответственно, со стороны России на границе с Украиной у нас не будет обязательств по соответствующим газотранспортным мощностям для подачи этих объемов... Украина должна подумать, в первую очередь, не о транзите, а о своем собственном газоснабжении", - сказал он.

Миллер отметил, что цена газа для украинских потребителей снизится на 25 процентов в случае прямого контракта с Россией.

Он отметил, что подписать новый контракт на поставки газа по европейским стандартам и на европейских условиях Украина уже не успела, "этот поезд уже ушел, этому поезду можно только посмотреть вслед".

"Мы же говорим: мы готовы продлить действующий контракт в Украину. Но этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - добавил глава Газпрома.

Миллер считает, что переговоры о новых контрактах о поставках и транзите газа в Европу начнутся только после формирования нового правительства в Украине. В этом случае будет шанс начать переговоры с чистого листа, и вероятность такого сценария "отлична от нуля", отметил он.

Если же решений по поставкам газа в Украину и транзиту российского газа в Европу не будет найдено до истечения действующего контракта, то в новогодние праздники "будет весело", сказал Миллер.

На вопрос, готов ли Газпром заменить контракт на транзит газовым свопом, как предложил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, Миллер отввтеил, что это предложение всерьез не рассматривается. 

Он также рассказал о переговорах с Данией - единственной страной не давшей соглашения на прокладку Северного потока-2 на своей территории. Миллер сказал, что "диалог конструктивный, ждем результатов".

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