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28.06.2019

Газпром заявил о плане X по транзиту через Украину

Источник: Корреспондент.net

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что если есть "план Б" на случай прекращения транзита газа через Украину, то на него всегда найдется "план Икс", сообщает РБК 28 июня.

Миллер говорит, что на иностранные аналитики много говорят о том, что будет, если не будет Северного потока-2 и транзита через украинскую территорию, но не рассматривают вариант, когда газопровод будет построен вовремя, а до 31 декабря Россия и Украина подпишут новое газовое соглашение.

"В первую очередь надо все делать для того, чтоб соответствующие договоренности были достигнуты, но надо стремиться подстраховаться на всякий случай, чтобы мы исполняли свои обязательства перед нашими европейскими потребителями", - сказал он.

На вопрос, что будет с транзитом газа 1 января, на следующий день после истечения соглашения с Украиной, Миллер отшутился, что будет весело, потому что это праздничиный день.

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