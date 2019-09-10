ГБР допросило Парубия из-за сенсорной кнопки

Источник: Корреспондент.net

В Госбюро расследований во вторник, 10 сентября, допросили бывшего спикера Верховной Рады, нардепа от Евросолидарности Андрея Парубия по делу о тестировании сенсорной кнопки системы для голосования Рада-3. Об этом сообщил сам Парубий после допроса.

"Сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство законно ли проводилось тестирование, проверка функционирования (системы Рада-3 - ред.). Я сказал им, что это политическое действие, которое в то время было направлено на то, чтобы показать, кто хозяин, чтобы не позволить провести тестирование сенсорной кнопки, и мне очень жаль, что украинские следователи вынуждены исполнять такую низкую функцию", - заявил Парубий.