ГБР нагрянуло в Администрацию президента

Источник: Корреспондент.net

Госбюро расследований в среду, 29 мая, пришло в Администрацию президента, где проводят осмотр ситуационной комнаты в связи с делом об исчезновении мониторов и серверов. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Українськi Новини.

"Мы сегодня проводим осмотр места происшествия", - заявил он.

Труба отметил, что планируется также допрос свидетелей и фигурантов дела.

Кроме того, ГБР попросило у СБУ оперативное сопровождение при расследовании указанного производства.

Напомним, накануне Новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк опубликовал видео, на котором заявил о пропаже из ситуационного кабинета в Администрации президента мониторов и серверов.