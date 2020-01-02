ГБР назвало нового главу расследования дел Майдана

Источник: Корреспондент.net

Главой отдела по расследованию преступлений против активистов Евромайдана в Государственном бюро расследований стал Александр Буряк, пишет пресс-центр ГБР в четверг, 2 января.

До этого Буряк занимал должность заместителя директора бюро. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием, имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях и прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека.

Чиновник отметил, что завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед ГБР.

"Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в закон "О Государственном бюро расследований".

Подразделение по расследованию дел Майдана создали в Государственном бюро расследований в ноябре 2019 года.

Буряк имеет юридическое образование и стаж работы в этой сфере с 1998 года.

Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

С 2015 по 2017 годы работал заместителем прокурора города Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.