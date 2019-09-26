ГБР открыло дело на экс-главу госохраны Гелетея

Источник: Корреспондент.net

Госбюро расследований открыло дело в отношении бывшего главы Управления госохраны Валерия Гелетея. Документ о внесении сведений в Единый реестр досудебных в четверг, 26 сентября, опубликовало издание LIGA.net.

Основанием для открытия дела стало решение Шевченковского райсуда Киева по заявлению Чайковского В.А., который подозревает, что Гелетей злоупотреблял служебным положением. Человек с такой фамилией возглавлял институт УГО.

В выписке из ЕРДР говорится, что по данным Чайковского, Гелетей при участии других сотрудников Управления госохраны, злоупотребляя служебным положением, неправомерно назначал на должности, присваивал почетные звания лицам с целью получения от них неправомерной выгоды. Предварительная квалификация дела по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением). На данный момент, в этом деле никому не сообщено о подозрении.