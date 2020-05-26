ГБР отрицает штурм музея с картинами Порошенко

Источник: Корреспондент.net

В Государственного бюро расследований опровергли информацию о якобы штурме музея Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины из семейной коллекции экс-президента Петра Порошенко.

"В настоящее время проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного производства, а именно, осмотр картин", – говорится в сообщении.

Также УНИАН сообщает, что сотрудники ГБР подогнали микроавтобус под двери музея Ивана Гончара, где проводят следственные действия в уголовном производстве по перемещению с сокрытием от таможенного контроля картин известных художников. На месте происшествия находится около десяти народных депутатов и журналисты.

"Директору музея Петру Гончару удалось пройти внутрь здания музея, где сейчас идут какие-то следственные действия якобы по осмотру картин из коллекции Петра Порошенко, которые сегодня были выставлены в музее для экспозиции", – пишет агентство.

Также в ГБР подтвердили, что вручили повестку о вызове на допрос Петра Порошенко его супруге – Марине Порошенко. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя руководителя следственного управления ГБР Николая Арманова.

"Была сегодня повестка вручена его жене. На 29 мая, на 11:00", – сказал Арманов.