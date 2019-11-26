ГБР получило доступ к паспортам Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований доступ к паспортным данным дипломатического и сулежебного паспорта пятого президента Украины Петра Порошенко, находящихся в Министерстве иностранных дел. Об этом говорится в решении Печерского суда от 22 ноября, опубликованное накануне в реестре судебных решений.

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и предоставил группе следователей разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении МИД. А именно: к данным служебного паспорта гражданина Украины для въезда в Украину и выезда из Украины, паспорт данных дипломатического паспорта и все документы, предоставленные и были составлены при их оформлении и выдачи.

Что было ранее: В рамках расследования относительно отдыха пятого президента Украины на Мальдивах суд предоставил следователям ГБР доступ к информации о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов за 5 лет.

В партии Европейская солидарность заявили, что решение суда о разрешении на изучение информации о доходах Порошенко не имеет никакого смысла, поскольку все декларации экс-президента за последние годы находятся в открытом доступе.

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск выразил обеспокоенность относительно уголовных производств в отношении Порошенко.