ГБР повторно вызвало Порошенко на допрос

Источник: Корреспондент.net

Госбюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 25 июля. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля", - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее у Порошенко заявили, что он не придет на допрос 17 июля, поскольку будет занят предвыборной компанией.

Его вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода Кузница на Рыбальском.

На данный момент ГБР расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.