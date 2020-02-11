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11.02.2020

ГБР провело обыски на двух таможнях

Источник: Корреспондент.net

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы. 

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженными таможенными платежами. Сумма нанесенного государству ущерба – свыше 1 млн гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении властью и служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч.2. ст.364 УК Украины).

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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