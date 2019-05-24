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24.05.2019

ГБР завело второе дело на Порошенко - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Государственное бюро расследований зарегистрировало два уголовных производства по заявлениям юриста Андрея Портнова по отмыванию средств и неуплате налогов на заводе Кузница на Рыбацком, которым владел экс-президент Петр Порошенко. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По результатам рассмотрения обращения Портнова, Государственным бюро расследований в Единый реестр расследований 23 мая были внесены сведения по двум возможным правонарушениями. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в ведомстве.

При этом в ГБР добавили, что одно из зарегистрированных производств касается совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК по поводу возможного совершения легализации доходов, полученных преступным путем должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное положение в органах государственной власти.

Второе производство касается совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 212 УК по поводу возможного совершения действий по уклонению от уплаты налогов должностными лицами, которые занимали или занимают особо ответственное служебное положение в органах государственной власти.

Сам Портнов подтвердил, что подал соответствующие заявления, а также сообщил, что подал третье заявление в ГБР по отмыванию средств и неуплате налогов со стороны Порошенко.

"Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом Прямой, оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко", - рассказал Портнов в Telegram-канале.

Как сообщалось, 21 мая ГБР открыло первое дело на Порошенко. Его подозревают в государственной измене и превышении служебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

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