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09.12.2019

Генассамблея ООН приняла вторую резолюцию по Крыму

Источник: Корреспондент.net

Генассамблея ООН приняла резолюцию Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает Укринформ.

За принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66.

Отмечается, что резолюцию с таким названием Генассамблея ООН принимает второй раз, однако нынешний документ дополнен принципиально новыми положениями.

В нем, в частности, содержится призыв к РФ "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму", а также выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Резолюция напоминает России о запрете призывать в армию государства-оккупанта лиц с оккупированных территорий, "в том числе путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва", осуждает использование образования для привлечения к службе в армии и призывает Москву "прекратить эту незаконную деятельность".

В документе также уделено внимание социально-экономическим аспектам российской агрессии.

"Проблемы безопасности и наращивание военных сил в Черном и Азовском морях и в дальнейшем дестабилизируют экономику и социальную сферу, особенно в прибрежных регионах Украины", - говорится в документе.

Генассамблея ООН выражает обеспокоенность намеренным препятствием движения через Керченский пролив, в частности "под предлогом военных учений" в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Нынешняя резолюция, как и предыдущая, осуждает строительство моста через Керченский пролив, что способствует милитаризации Крыма и "ограничивает размер судов, которые могут добраться до украинских портов на побережье Азовского моря".

Наращивание военного присутствия РФ в частях Черного и Азовского морей и преследование торговых судов "еще больше ухудшает экономическую и социальную ситуацию в прилегающей Донецкой области, которая уже понесла убытки от оккупации Крыма", - говорится в документе.

Генассамблея ООН также осуждает поездки российских чиновников в Крым и призывает все государства-члены ООН воздерживаться от визитов в регион без согласований с Украиной.

Кроме того, резолюция призывает все государства-члены сотрудничать с ООН "для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и воздерживаться от любых соглашений с РФ по Крыму, которые не соответствуют этой цели".

Проект резолюции подготовили 39 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Украина, Италия, Швеция, страны Балтии, Венгрия, Болгария и другие.

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