Генпрокуратура вызвала Портнова на допрос

Источник: Корреспондент.net

Генпрокуратура вызвала на допрос экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом во вторник, 21 мая, сказал начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.