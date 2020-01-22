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22.01.2020

Генпрокурор открыл уголовное дело против Кивы

Источник: Корреспондент.net

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в среду, 22 января, открыл уголовное производство против народного депутата Украины по факту избиения посетителя ресторана. 

"В среду, 22 января 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо", - говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье об умышленном телесном повреждении средней тяжести (ч.1 ст.122).

Отмечается, что, согласно законодательству, открыть производство в отношении народного депутата Украины может только Генеральный прокурор.

В сообщении не называется фамилия нардепа, относительно которого возбуждено дело, однако сегодня сообщалось, что нардеп от Оппозиционной платформы За жизнь Илья Кива в ресторане ударил одного из посетителей головой. Соответствующее видео также появилось в сети.

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